Сочениние повествование на любую тему с большим планом

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День рождения мамы У мамы сегодня день рождения!Мы с братом всё подготовили.Мы испекли пирог,купили цветы,накрыли на стол.и всё это мы делали стараясь не разбудить её.Когда она проснулась мы подарили ей букет алых роз.Потом спустились на кухню.Там был ужасный беспорядок!Наш кот-проказник Васька всё там перевернул.Мы решили всё исправить.Я отвлекала маму,а мой брат накрыл на стол,купил новый пирог и поставил цветы в вазу.Мама была рада.Праздник удался!