Одна сторона прямоугольника равна 8дм 6см а другая сторона на 5см больше
Математика
Одна сторона прямоугольника равна 8дм 6см а другая сторона на 5см больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8дм 6 см= 86см 86+5=91см= 9 дм 1 см
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