Из поселка выехал велосипедист со скоростью 15км /ч. Через 3 часа вслед за ним выеха?? мотоциклист, скорость которого в 4 раза больше скорости велосипедиста. Через сколько времени они встретятся?

Математика

Из поселка выехал велосипедист со скоростью 15км /ч. Через 3 часа вслед за ним выеха?? мотоциклист, скорость которого в 4 раза больше скорости велосипедиста. Через сколько времени они встретятся?

Автор: Гость