Из поселка выехал велосипедист со скоростью 15км /ч. Через 3 часа вслед за ним выеха?? мотоциклист, скорость которого в 4 раза больше скорости велосипедиста. Через сколько времени они встретятся?
Математика
Из поселка выехал велосипедист со скоростью 15км /ч. Через 3 часа вслед за ним выеха?? мотоциклист, скорость которого в 4 раза больше скорости велосипедиста. Через сколько времени они встретятся?
Ответ(ы):
Гость:
Мотоциклист едет быстрее и они встретятся ровно Через 1 час
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