ОБЪЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ КЕРАМИКА И АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

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Керамика — изделия из неорганических материалов (например, глины) и их смесей с минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием высокой температуры с последующим охлаждением.Культура археологическая — совокупность материальных памятников, которые относятся к одной территории и эпохе и имеют общие черты.