ОБЪЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ КЕРАМИКА И АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

История
ОБЪЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ КЕРАМИКА И АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Керамика — изделия из неорганических материалов (например, глины) и их смесей с минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием высокой температуры с последующим охлаждением.Культура археологическая — совокупность материальных памятников, которые относятся к одной территории и эпохе и имеют общие черты.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Бригада строителей построила ферму за 48 дней. По плану требовалось 5/4 этого времени. Сколько дней отводилось на постройку фермы по плану?
Ответить
Русский язык
Какое ударение в слове полосы?
Ответить
Алгебра
9/ху-4=3х Выразить у через х Объясните как??
Ответить
Химия
Срочно!11 Определите число атомов, содержащихся в 9.8 г серной кислоты
Ответить
История
1) Что объединяло всех греков, живших в часто враждовавших между собой государствах (опорные слова: язык, письмо, религия, Олимпия)? 2) Почему н...
Ответить