9/ху-4=3х Выразить у через х Объясните как??
Алгебра
9/ху-4=3х Выразить у через х Объясните как??
Ответ(ы):
Гость:
9/xy - 4 = 3x 9/xy = 3x + 4 xy = 9/(3x + 4) y=9/(x(3x +4 )) y=9/(3x² +4x)
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