1) Что объединяло всех греков, живших в часто враждовавших между собой государствах (опорные слова: язык, письмо, религия, Олимпия)? 2) Почему небольшая по территории Греция, разделённая на десятки государств, сумела дать отп...
История
1) Что объединяло всех греков, живших в часто враждовавших между собой государствах (опорные слова: язык, письмо, религия, Олимпия)? 2) Почему небольшая по территории Греция, разделённая на десятки государств, сумела дать отпор могущественной Персидской державе? Помогите пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
Т.к. Греция провела очень много войн и во многих одержала победу , тем самым расширяла свою територию
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