1) Что объединяло всех греков, живших в часто враждовавших между собой государствах (опорные слова: язык, письмо, религия, Олимпия)? 2) Почему небольшая по территории Греция, разделённая на десятки государств, сумела дать отп...

История

1) Что объединяло всех греков, живших в часто враждовавших между собой государствах (опорные слова: язык, письмо, религия, Олимпия)? 2) Почему небольшая по территории Греция, разделённая на десятки государств, сумела дать отпор могущественной Персидской державе? Помогите пожалуйста)

Автор: Гость