ПОМОГИ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЮ ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ. пожалуйста

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ПОМОГИ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЮ ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ. пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Любовь к природе- это любить животных, ухаживать за цветами. Все, что окружает нас, это природа. Воздух, земля, вода, горы, лес, море, лужайка, птицы, звери в лесу. Мы часто говорим: "Природа - наш дом". По другому - среда нашего обитания. А чтобы мы могли обитать, то есть жить, и жить хорошо, счастливо, наша среда обитания должна быть в порядке: вода и воздух должны быть чистыми, деревья, звери, и птицы - здоровыми, камни - безопасными. Если мы не сможем наслаждаться природой, то никогда не сможем полноценно жить. А чтобы природой можно было наслаждаться, нужно обязательно заботиться о ней. И это должен делать каждый человек. Еслиб небыло природы, небыло бы и нас. Так что любовь к природе, это как любовь к самому себе.
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