Найдине закономерность и допишите четыре числа: 896,448,224,112...
Математика
Найдине закономерность и допишите четыре числа: 896,448,224,112...
Ответ(ы):
Гость:
56;28;14;7 закономерность /2
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