Помогите пожалуйста составить 5 предложений с причастным и деепричастным оборотом
Русский язык
Помогите пожалуйста составить 5 предложений с причастным и деепричастным оборотом
Ответ(ы):
Гость:
1)сделавши уроки я прошло гулять. ( только одно смог придумать)
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