Прочитайте измените слова или подберите к ним однокоренные слова так чтобы в них ??ыл разделительный мягкий знак или разделительный твёрдый знак .запишите Соловей ,счастливый,ехать,варить,ёжится (от холода),колос, пояснить ,по...
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Прочитайте измените слова или подберите к ним однокоренные слова так чтобы в них ??ыл разделительный мягкий знак или разделительный твёрдый знак .запишите Соловей ,счастливый,ехать,варить,ёжится (от холода),колос, пояснить ,поесть,веселить
Ответ(ы):
Гость:
Соловьи, счастье, подъезжать, съежился, колосья, есть, веселье
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