Прочитайте измените слова или подберите к ним однокоренные слова так чтобы в них ??ыл разделительный мягкий знак или разделительный твёрдый знак .запишите Соловей ,счастливый,ехать,варить,ёжится (от холода),колос, пояснить ,по...

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Прочитайте измените слова или подберите к ним однокоренные слова так чтобы в них ??ыл разделительный мягкий знак или разделительный твёрдый знак .запишите Соловей ,счастливый,ехать,варить,ёжится (от холода),колос, пояснить ,поесть,веселить

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