Dan has got an orange boat Ann has got brown bear Anna has got gray duck

Английский язык
Dan has got an orange boat Ann has got brown bear Anna has got gray duck
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Що саме потрібно? Ден має помаранчевий човен. Ен має коричневого ведмедя. Анна має сіру качку.
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