Dan has got an orange boat Ann has got brown bear Anna has got gray duck
Английский язык
Dan has got an orange boat Ann has got brown bear Anna has got gray duck
Ответ(ы):
Гость:
Що саме потрібно? Ден має помаранчевий човен. Ен має коричневого ведмедя. Анна має сіру качку.
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Чи написала по англійське речення Dan has got an orange boat Ann has got brown bear Anna has got gray duck