Скоко 2345:631:90-44+8

Математика
Скоко 2345:631:90-44+8
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2345:631=3,71:90=0,041 44+8=52 0,041-52=-50,9 вроде так
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