Первый вариант lt;lt;3gt;gt; про арбуз

Биология
Первый вариант lt;lt;3gt;gt; про арбуз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А-полосатая а-зеленая окраска P: Aa x Aa F 1: АА Аа Аа аа по генатипу 1АА-полосат.2Аа-полосат,1аа -зелен. по фенотипу 3-полосат,1-зелен.
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