Первый вариант lt;lt;3gt;gt; про арбуз
Биология
Первый вариант lt;lt;3gt;gt; про арбуз
Ответ(ы):
Гость:
А-полосатая а-зеленая окраска P: Aa x Aa F 1: АА Аа Аа аа по генатипу 1АА-полосат.2Аа-полосат,1аа -зелен. по фенотипу 3-полосат,1-зелен.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Существительное, образованное от этого глагола, совпадает с формой прошедшего вр??мени этого глагола. Какой это глагол? а) опекать б) обижать в) ...
Математика
Химия
Нужна помощь: попарно взаимодействуют простые вещества, образованные элементами а) № 3 и № 8; в) № 6 и № 7; с) № 11 и № 19; д) № 20 и № 21