ОЧЕНЬ ПРОШУ! ДАМ БАЛЛЫ! СРОЧНО! ВСЕГО 1 ПЕРЕХОД ПОЯСНИТЬ, никак не могу понять. Прим??р в) переход от 1-ой ко второй строчке, только очень подробно, пожалуйста! Остальное понятно. Уже два часа сижу с алгеброй, не соображаю(

Алгебра

ОЧЕНЬ ПРОШУ! ДАМ БАЛЛЫ! СРОЧНО! ВСЕГО 1 ПЕРЕХОД ПОЯСНИТЬ, никак не могу понять. Прим??р в) переход от 1-ой ко второй строчке, только очень подробно, пожалуйста! Остальное понятно. Уже два часа сижу с алгеброй, не соображаю(

Автор: Гость