ОЧЕНЬ ПРОШУ! ДАМ БАЛЛЫ! СРОЧНО! ВСЕГО 1 ПЕРЕХОД ПОЯСНИТЬ, никак не могу понять. Прим??р в) переход от 1-ой ко второй строчке, только очень подробно, пожалуйста! Остальное понятно. Уже два часа сижу с алгеброй, не соображаю(
Алгебра
ОЧЕНЬ ПРОШУ! ДАМ БАЛЛЫ! СРОЧНО! ВСЕГО 1 ПЕРЕХОД ПОЯСНИТЬ, никак не могу понять. Прим??р в) переход от 1-ой ко второй строчке, только очень подробно, пожалуйста! Остальное понятно. Уже два часа сижу с алгеброй, не соображаю(
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