Корень из (a-6)^2 + корень из (a-10)^2 =0 решите пожалйста

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1) если а≤6, выражения под модулями не положительные = -a+6-a+10=-2a+16 2) если 6<a≤10, выражение под первым моделем положительное, во втором - не полож. =a-6-a+10=4 3) a>10, выражения под модулями полож. = a-6+a-10=2a-16