Помогите решить задачу "коля шел со скоростью 80 м/мин и уронил варежку.таня находя??ь на расстоянии 240 м , увидела, что он что-то уронил. со скоростью 160 м/мин она добежала до варежки , подняла ее и бросилась за колейсколько...

Математика

Помогите решить задачу "коля шел со скоростью 80 м/мин и уронил варежку.таня находя??ь на расстоянии 240 м , увидела, что он что-то уронил. со скоростью 160 м/мин она добежала до варежки , подняла ее и бросилась за колейсколько времени танядогоняла колю?" помогите пошагово решть задачу.

Автор: Гость