Помогите решить задачу "коля шел со скоростью 80 м/мин и уронил варежку.таня находя??ь на расстоянии 240 м , увидела, что он что-то уронил. со скоростью 160 м/мин она добежала до варежки , подняла ее и бросилась за колейсколько...
Математика
Помогите решить задачу "коля шел со скоростью 80 м/мин и уронил варежку.таня находя??ь на расстоянии 240 м , увидела, что он что-то уронил. со скоростью 160 м/мин она добежала до варежки , подняла ее и бросилась за колейсколько времени танядогоняла колю?" помогите пошагово решть задачу.
Ответ(ы):
Гость:
240:160=1,5 мин. за это время Таня добежала до варежки. 80*1,5=120 м удалился Коля от упавшей варежки 120:160=0,75 м Таня бежали за Колей 1,5+0,75=2,25 мин Таня догоняла колю
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