Выполните морфемный разбор слова:шестиклассники

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Выполните морфемный разбор слова:шестиклассники
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Окончание - и  основа шестиклассник  шест - корень  и - соединительная гласная  класс - корень (второй)  ник - суффикс
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