Выполните морфемный разбор слова:шестиклассники
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Выполните морфемный разбор слова:шестиклассники
Ответ(ы):
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Окончание - и основа шестиклассник шест - корень и - соединительная гласная класс - корень (второй) ник - суффикс
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