Числитель дроби увеличили на 40% а знаменатель уменьшили на 20%.На сколько процентов увеличилась дробь .
Математика
Числитель дроби увеличили на 40% а знаменатель уменьшили на 20%.На сколько процентов увеличилась дробь .
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сила притяжения Земли к Солнцу в 22,5 раза больше,чем сила притяжения Марса к Солнцу.Во сколько раз масса Земли больше массы Марса ,если расстояние...
Другие предметы
Английский язык
Чи правильно написала по англійське речення Dan has got orange boat Ann has got brown bear Anna has got gray duck
Русский язык