Числитель дроби увеличили на 40% а знаменатель уменьшили на 20%.На сколько процентов увеличилась дробь .

Математика
Числитель дроби увеличили на 40% а знаменатель уменьшили на 20%.На сколько процентов увеличилась дробь .
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