Сила притяжения Земли к Солнцу в 22,5 раза больше,чем сила притяжения Марса к Солнцу.Во сколько раз масса Земли больше массы Марса ,если расстояние между Марсом и Солнцем в 1,5 раза больше расстояния между Землей и Солнцем.

Физика
Сила притяжения Земли к Солнцу в 22,5 раза больше,чем сила притяжения Марса к Солнцу.Во сколько раз масса Земли больше массы Марса ,если расстояние между Марсом и Солнцем в 1,5 раза больше расстояния между Землей и Солнцем.
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