Английский язык

Запишите глаголы в форме Past Simple: 1.They (miss) the last tram and (go) home on foot. 2.When they (part) he (kiss her). 3. She (buy) a new dress for her birthday. 4.She (wake) him early. 5.He (see) the Film last week.

