Переведите предложение на английский? Сколько овощей и фруктов есть в холодильн??ке?
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Переведите предложение на английский? Сколько овощей и фруктов есть в холодильн??ке?
Ответ(ы):
Гость:
How many fruits and vegetables there are in a fridge? или How many fruits and vegetables do you have?
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