Диаметр колеса 80 см . сколько полных оборотов сделает колесо если автомобиль прой??ет 150 км.

Математика
Диаметр колеса 80 см . сколько полных оборотов сделает колесо если автомобиль прой??ет 150 км.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Найдем длину окружности: 2πr=6,28*0,4(м)=2,512м, где r=1/2d Теперь разделим пройденный путь на длину окружности, получим число оборотов: 150000/2,512=59713 об
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