Нужна помощь: попарно взаимодействуют простые вещества, образованные элементами а) № 3 и № 8; в) № 6 и № 7; с) № 11 и № 19; д) № 20 и № 21
Химия
Нужна помощь: попарно взаимодействуют простые вещества, образованные элементами а) № 3 и № 8; в) № 6 и № 7; с) № 11 и № 19; д) № 20 и № 21
Ответ(ы):
Гость:
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