Чи написала по англійське речення Dan has got an orange boat Ann has got brown bear Anna has got gray duck

Английский язык
Чи написала по англійське речення Dan has got an orange boat Ann has got brown bear Anna has got gray duck
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