Подбери к именам прилагательным синонимы и антонимы.напиши их в 2 столбика.:любознательный, прилежный,большой,огромный,знаменитый,трудолюбивый,грустный,преданный,известный,отзывчивый,волевой,робкий,весёлый,верный,чуткий,добрый,...

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Подбери к именам прилагательным синонимы и антонимы.напиши их в 2 столбика.:любознательный, прилежный,большой,огромный,знаменитый,трудолюбивый,грустный,преданный,известный,отзывчивый,волевой,робкий,весёлый,верный,чуткий,добрый,злой,ленивый

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