Что не относит современная наука к общим способностям человека:а)память б)аккуратность в)артистизм г)внимательность
Обществознание
Что не относит современная наука к общим способностям человека:а)память б)аккуратность в)артистизм г)внимательность
Ответ(ы):
Гость:
В.....…………………........
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