Lg4+2lg5 пожалуйста решите

Алгебра
Lg4+2lg5 пожалуйста решите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Lg4+2lg5=lg4·5²=lg100=2
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