1. Значение деления клетки заключается в увеличении числа 1) хромосом в половых клетках 2) клеток с набором хромосом, равным материнской клетке 3) молекул ДНК по сравнению с материнской клеткой 4) органойдов в дочерних кле...
Биология
1. Значение деления клетки заключается в увеличении числа 1) хромосом в половых клетках 2) клеток с набором хромосом, равным материнской клетке 3) молекул ДНК по сравнению с материнской клеткой 4) органойдов в дочерних клетках
Ответ(ы):
Гость:
2 , если речь идёт про митоз
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