1. Значение деления клетки заключается в увеличении числа 1) хромосом в половых клетках 2) клеток с набором хромосом, равным материнской клетке 3) молекул ДНК по сравнению с материнской клеткой 4) органойдов в дочерних кле...

Биология

1. Значение деления клетки заключается в увеличении числа 1) хромосом в половых клетках 2) клеток с набором хромосом, равным материнской клетке 3) молекул ДНК по сравнению с материнской клеткой 4) органойдов в дочерних клетках

Автор: Гость