Вырозите в тоннах: 1кг, 327кг, 58кг, 1ц, 3ц.

Математика
Вырозите в тоннах: 1кг, 327кг, 58кг, 1ц, 3ц.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1кг-0,001т 327кг-0,327т 58кг-0,058т 1ц-0,1т 3ц-0,3т
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