Подберите рифмы.в среду второклассник Вася:Забыл пенал с тетрадкой в............После ??колы Петр упрямо:Смотрит дома все..................В нашем классе знают все:не играют на...............Как учителю приятно:Анна пишет........
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Подберите рифмы.в среду второклассник Вася:Забыл пенал с тетрадкой в............После ??колы Петр упрямо:Смотрит дома все..................В нашем классе знают все:не играют на...............Как учителю приятно:Анна пишет........
Ответ(ы):
Гость:
1. В классе 2. Программы 3. - 4. Аккуратно
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