Подберите рифмы.в среду второклассник Вася:Забыл пенал с тетрадкой в............После ??колы Петр упрямо:Смотрит дома все..................В нашем классе знают все:не играют на...............Как учителю приятно:Анна пишет........

Русский язык
Подберите рифмы.в среду второклассник Вася:Забыл пенал с тетрадкой в............После ??колы Петр упрямо:Смотрит дома все..................В нашем классе знают все:не играют на...............Как учителю приятно:Анна пишет........
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. В классе 2. Программы 3. - 4. Аккуратно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста составить 5 предложений с причастным и деепричастным оборотом
Ответить
Русский язык
Прочитайте измените слова или подберите к ним однокоренные слова так чтобы в них ??ыл разделительный мягкий знак или разделительный твёрдый знак .з...
Ответить
Қазақ тiлi
Переведите текст на русский
Ответить
Українська мова
Що це яскраві зірки на мороз прислів,я чи приказки
Ответить
Другие предметы
Как реагируют кошки на резкие звуки
Ответить