Как из MnO2 получить Cl2?

Химия
Как из MnO2 получить Cl2?
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Ответ(ы):
Гость:
Добавить соляную кислоту. MnO2+4HCL=MnCl2+Cl2+2H2O
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