Номер 2,4,5,9,10!!! Помоги, Даша!! ИНФОРМАТИКА

Информатика
Номер 2,4,5,9,10!!! Помоги, Даша!! ИНФОРМАТИКА
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2. Дели число на два. Затем посчитай остатки. (Получается 1100111001 шесть единиц) 4. Переведя все варианты ответа в восьмеричную систему получаем след: - 232 - 236 - 237 - 336. Первые  два числа не подходят по условию, так как меньше Б, третье число равно Б, но по заданию оно должно быть строго больше => ответ 336. Хотя последний вариант я не проверял с А, ибо лень. 5. Я, наверное, что то не понимаю, то в этом задание первые три числа подходят, так как: 47 в десятеричном = 57 в восьмеричном, 58 в десятеричном = 72 в восьмеричном и 61 в десятичном = 75 в восьмеричном. Все они подходят под условие Б>C.  9. 261,23 в десятой =  -  261= 100000101 в двочиной -  0,23= 0011 в двочиной Значащих нулей: 6. В дроби первые два нуля не считаются, так как ни чего не значат. 10. 27,24 в восьмеричной= -  27= 010111 в двочиной -  0,24= 010100 в двочиной Значащих нулей: 4. Первые нули не идут в счет.
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