Бригада строителей построила ферму за 48 дней. По плану требовалось 5/4 этого времени. Сколько дней отводилось на постройку фермы по плану?
Математика
Бригада строителей построила ферму за 48 дней. По плану требовалось 5/4 этого времени. Сколько дней отводилось на постройку фермы по плану?
Ответ(ы):
Гость:
48*5/4=240/4=60 дней ответ:60 дней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
1) Что объединяло всех греков, живших в часто враждовавших между собой государствах (опорные слова: язык, письмо, религия, Олимпия)? 2) Почему н...