Из повести временных лет поучение владимира моеомаха? укажи чему учит ? и прокоментируй?
Литература
Из повести временных лет поучение владимира моеомаха? укажи чему учит ? и прокоментируй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В своем “Поучении” Владимир Мономах, будучи не только умным, но и образованным человеком, особое внимание уделил образованию и нравственности. Ставя в пример своего отца, четвертого сына Ярослава Мудрого Всеволода.... который знал пять языков.... в первую очередь он призывал своих детей учиться ”…человек должен всегда учиться: в пути и на коне” и никогда не лениться “…леность ведь всему мать: кто что умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится”.... Построив “Поучение” на основе христианских заповедей, князь требовал любви к Богу, строгого выполнения церковных обрядов, почитания старших. Наивысшим авторитетом для детей должен был быть отец, которому следовало во всем подражать....
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