. Из предложений 1—4 выпишите слова с ЧЕРЕДУЮЩЕЙСЯ безударной гласной в корне (1)З??грязнение — это нежелательное изменение физических, химических или биологических характеристик нашего воздуха, земли и воды, которое может сей...

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. Из предложений 1—4 выпишите слова с ЧЕРЕДУЮЩЕЙСЯ безударной гласной в корне (1)З??грязнение — это нежелательное изменение физических, химических или биологических характеристик нашего воздуха, земли и воды, которое может сейчас или в будущем оказывать неблагоприятное влияние на жизнь самого человека, растений и животных. (2) Загрязнители — это остатки всего того, что мы производим, используем и выбрасываем. (3) Загрязнение увеличивается не только оттого, что с ростом населения уменьшается доступное для каждого человека пространство, но и оттого, что потребности на душу населения непрерывно увеличиваются, так что из года в год каждый из нас выбрасывает всё больше неразлагающихся отходов. (4) На Земле становится всё больше и больше людей, на ней уже нет больше места для свалки мусора.

Автор: Гость