Составить текст (5-6 пред), подчеркнуть главные и второстепенные члены предл. Вид предл.

Гость: Гость:

Туман исчезал. ( туман подлежащее, исчезал сказуемое) Редкие кустики у дороги, облитые мягким солнечным светом , радостно топорщились зелёной листвой (кустики подлежащее,топорщились сказ. зеленой определение листвой дополнение ) В них пересвистывались птицы. (птицы подл. пересвистывались сказ. в них дополнение)