Как решить пример Одну третью часть суток человек спит Сколько часов в сутки чело??ек тратит на сон? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ

Математика

Как решить пример Одну третью часть суток человек спит Сколько часов в сутки чело??ек тратит на сон? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ

Автор: Гость