Как решить пример Одну третью часть суток человек спит Сколько часов в сутки чело??ек тратит на сон? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Математика
Как решить пример Одну третью часть суток человек спит Сколько часов в сутки чело??ек тратит на сон? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 часов человек тратит на сон
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