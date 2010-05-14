Решите Пример: 7,9+5.5-8.2*14.5/10
Математика
Решите Пример: 7,9+5.5-8.2*14.5/10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,9+5,5-8,2*14,5:10=1,51
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