Укажите,какое утверждение о познание Земли в древности верно.Отметьте его знаком "+" -Накопление в древности географических знаний не способствовало совершению новых географических открытий -Первые географические знания появи...

География
Укажите,какое утверждение о познание Земли в древности верно.Отметьте его знаком "+" -Накопление в древности географических знаний не способствовало совершению новых географических открытий -Первые географические знания появились у людей только около 1000 лет назад -С развитием мореплавания и торговли накапливались сведения о природе и народах,населяющих Европу,Азия,Африку -Учёные Древней Греции и Древнего Рима не внесли большого вклада в познания Земли и развитие геогрфии
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