Укажите,какое утверждение о познание Земли в древности верно.Отметьте его знаком "+" -Накопление в древности географических знаний не способствовало совершению новых географических открытий -Первые географические знания появи...
География
Укажите,какое утверждение о познание Земли в древности верно.Отметьте его знаком "+" -Накопление в древности географических знаний не способствовало совершению новых географических открытий -Первые географические знания появились у людей только около 1000 лет назад -С развитием мореплавания и торговли накапливались сведения о природе и народах,населяющих Европу,Азия,Африку -Учёные Древней Греции и Древнего Рима не внесли большого вклада в познания Земли и развитие геогрфии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+ Это правда ---------------------------------->
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какие правила поведения и нормы устанавливает подросток ,какими социальными ролями обладевает: в кругу семьи в школе в компании друзей в об...
Русский язык
Английский язык