В чём заключается жизнь человека
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В чём заключается жизнь человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь в человеке заключается в рождении, обучении создании себя подобного и смерти. Ничего более.
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