Из приведенных факторов выберите те которые способны регулировать численность п??пуляций то есть увеличить силу воздействия при росте ее плотности Хищники, температура среды, паразиты, дожди, пожары, давление, солнечная радиац...

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Как правило, в условиях роста плотности популяции, свою силу увеличивают биотические факторы. Так как их воздействие напрямую зависит от численности популяции, когда абиотические факторы действуют стихийно и не зависят от состояния популяции. Достаточно выбрать биотические факторы: хищники, паразиты, обеспеченность пищей, конкуренты своего вида, внутривидовая агрессия. P.S. Следует обязательно отметить, что увеличивается сила только тех факторов, которые оказывают на популяцию угнетающее воздействие. Поэтому фактор "конкуренты других видов" я исключил. Так как при росте популяции одних конкурентов, почти всегда уменьшается численность других конкурентов. Так как действуют эффекты группы и массы.