Из приведенных факторов выберите те которые способны регулировать численность п??пуляций то есть увеличить силу воздействия при росте ее плотности Хищники, температура среды, паразиты, дожди, пожары, давление, солнечная радиац...
Биология
Из приведенных факторов выберите те которые способны регулировать численность п??пуляций то есть увеличить силу воздействия при росте ее плотности Хищники, температура среды, паразиты, дожди, пожары, давление, солнечная радиация, ветер, снег, цунами, наводнение, убежища, землетрясение, обеспеченность пищей, конкуренты своего вида, конкуренты других видов, внутривидовая агрессия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как правило, в условиях роста плотности популяции, свою силу увеличивают биотические факторы. Так как их воздействие напрямую зависит от численности популяции, когда абиотические факторы действуют стихийно и не зависят от состояния популяции. Достаточно выбрать биотические факторы: хищники, паразиты, обеспеченность пищей, конкуренты своего вида, внутривидовая агрессия. P.S. Следует обязательно отметить, что увеличивается сила только тех факторов, которые оказывают на популяцию угнетающее воздействие. Поэтому фактор "конкуренты других видов" я исключил. Так как при росте популяции одних конкурентов, почти всегда уменьшается численность других конкурентов. Так как действуют эффекты группы и массы.
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