Из приведённых фразеологизмов выберите синонимичные. а)Что написано пером,того ??е вырубишь топором. б)Как аукнется,так и откликнется в)Что упало,то пропало. г)Слово не воробей,вылетит-не поймаешь.

Русский язык

Из приведённых фразеологизмов выберите синонимичные. а)Что написано пером,того ??е вырубишь топором. б)Как аукнется,так и откликнется в)Что упало,то пропало. г)Слово не воробей,вылетит-не поймаешь.

Автор: Гость