Из приведённых фразеологизмов выберите синонимичные. а)Что написано пером,того ??е вырубишь топором. б)Как аукнется,так и откликнется в)Что упало,то пропало. г)Слово не воробей,вылетит-не поймаешь.
Русский язык
Из приведённых фразеологизмов выберите синонимичные. а)Что написано пером,того ??е вырубишь топором. б)Как аукнется,так и откликнется в)Что упало,то пропало. г)Слово не воробей,вылетит-не поймаешь.
Ответ(ы):
Гость:
Б и в, но точно не знаю
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