Из пунктов а и б одновременно на встречу друг друга вышли два пешехода. один из них за 1 ч проходит 1/6 расстояния аб, а другой 1/5. на какую часть расстояния аб они сближаются каждый час?

Математика
Из пунктов а и б одновременно на встречу друг друга вышли два пешехода. один из них за 1 ч проходит 1/6 расстояния аб, а другой 1/5. на какую часть расстояния аб они сближаются каждый час?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они сближаются за 1 час на 2/1 решение 1/5+1/6
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