Из пунктов а и б одновременно на встречу друг друга вышли два пешехода. один из них за 1 ч проходит 1/6 расстояния аб, а другой 1/5. на какую часть расстояния аб они сближаются каждый час?

Математика

Из пунктов а и б одновременно на встречу друг друга вышли два пешехода. один из них за 1 ч проходит 1/6 расстояния аб, а другой 1/5. на какую часть расстояния аб они сближаются каждый час?

Автор: Гость