6 грядок одного огорода собрали 504 огурца с 8 грядок другого огорода 336 огурцов взгляды какого из этих огорода собрали огурцов больше И насколько если на грядках каждого из этих огородов огурцов было поровну

Математика
6 грядок одного огорода собрали 504 огурца с 8 грядок другого огорода 336 огурцов взгляды какого из этих огорода собрали огурцов больше И насколько если на грядках каждого из этих огородов огурцов было поровну
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше собрали с первого огорода,6 грядок.
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