Религия, в которой почитается много богов,называется? ПРИДМЕТ О.Р.К.С.Э
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Религия, в которой почитается много богов,называется? ПРИДМЕТ О.Р.К.С.Э
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Политеизм (многобожие) или же пантеон
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