Помогите с объяснением. Мама и две дочки катались на велосипедах. Всего было 7 колёс. Сколько было велосипедов двухколёсных и трёхколёсных?
Математика
Помогите с объяснением. Мама и две дочки катались на велосипедах. Всего было 7 колёс. Сколько было велосипедов двухколёсных и трёхколёсных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего у велосипеда как минимум два колеса. из этого следует, что у мамы и одной дочки по два колеса и , судя по всему у маленькой дочурки трехколесный велик
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