Изменив суффикс в слове,образуйте глагол другого вида.обозначте чередования в ко??нях слов P.Sпростите за плохое качество

Русский язык

Изменив суффикс в слове,образуйте глагол другого вида.обозначте чередования в ко??нях слов P.Sпростите за плохое качество

Автор: Гость