Изменив суффикс в слове,образуйте глагол другого вида.обозначте чередования в ко??нях слов P.Sпростите за плохое качество

Русский язык
Изменив суффикс в слове,образуйте глагол другого вида.обозначте чередования в ко??нях слов P.Sпростите за плохое качество
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просить - незнаю Преградить - преграждать Похитить - похищать Углубиться - углубляться Посетить - посещать Накопить - накапливать Спросить - спрашивать Подтолкнуть - подталкивать закончиться - заканчиваться
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