Из пунктов А и В, растояние между которыми 18 км, навстречу к друг другу вышли Саша и Коля. Коля идёт со скоростью на 1 км/ч больше, чем Саша. Мальчики встретились через 2 часа. За какое время пройдет растояние от А до В?

Математика

Из пунктов А и В, растояние между которыми 18 км, навстречу к друг другу вышли Саша и Коля. Коля идёт со скоростью на 1 км/ч больше, чем Саша. Мальчики встретились через 2 часа. За какое время пройдет растояние от А до В?

Автор: Гость