Из скольких слоев состоит ядерная мембрана?
Биология
Из скольких слоев состоит ядерная мембрана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я конечно этого не знаю, но я заглянула в интернет и тут пишут, что ядерная бомба имеет 7 слоёв правда это или нет я к великому сожалению не знаю, про это в интернете мало, что написано
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