На хлебозавод привезли 20 автомашин муки, по 3.5 т в каждой. В первый день израсходов??ли 0.3 всей муки, во второй день-в 1.5 раза меньше, чем в первый день, а в третий - в 1.8 раза больше, чем во второй день. В четвёртый день ...

Математика

На хлебозавод привезли 20 автомашин муки, по 3.5 т в каждой. В первый день израсходов??ли 0.3 всей муки, во второй день-в 1.5 раза меньше, чем в первый день, а в третий - в 1.8 раза больше, чем во второй день. В четвёртый день израсходовали отдавшуюся муку. Сколько тонн муки было израсходовано в каждый из четырех дней?

Автор: Гость