На хлебозавод привезли 20 автомашин муки, по 3.5 т в каждой. В первый день израсходов??ли 0.3 всей муки, во второй день-в 1.5 раза меньше, чем в первый день, а в третий - в 1.8 раза больше, чем во второй день. В четвёртый день ...
Математика
На хлебозавод привезли 20 автомашин муки, по 3.5 т в каждой. В первый день израсходов??ли 0.3 всей муки, во второй день-в 1.5 раза меньше, чем в первый день, а в третий - в 1.8 раза больше, чем во второй день. В четвёртый день израсходовали отдавшуюся муку. Сколько тонн муки было израсходовано в каждый из четырех дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*3,5=70 т всего привезли 70*0,3=21 т - израсх в первый день 21/1,5=14 т - во второй 14*1,8=25,2 - в третий 70-(21+14+25,2)=9,8 т. - в четвертый
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